На матч «Акрон» — «Спартак» реализовано 8 тысяч билетов

В пресс-службе «Акрона» рассказали «СЭ» сколько билетов реализовано на матч 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«На данный момент на матч «Акрона» против «Спартака» выкуплено восемь тысяч билетов. Реализация билетом еще продолжается», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком» состоится 19 апреля.