Черчесов — о Промесе: «Есть определенные законы, которые не дозволено нарушать никому»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Как вы считаете, если Промес не вернется в Россию, то «Спартак» много потеряет?

— Всегда одно и то же говорю: нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба, да? Поэтому здесь то же самое. Сейчас «Спартак» сыграл без Промеса в Питере, и сыграли же! Другое дело — понятно, что это сильный игрок. Но есть определенные моменты, законы, которые не дозволено нарушать никому.

— Должен ли «Спартак» защищать Промеса, учитывая его ситуацию?

— Защищать, понятно, надо, потому что это ваш игрок. Другое дело, как я говорю, есть закон, закон страны Голландии. Есть один суд, есть второй суд и есть апелляция и презумпция невиновности. Если апелляция подана, надо дождаться апелляцию, а от этого исходить. Если человек осужден, что-то натворил, значит, закон суров, но он закон.

— Если бы в вашей команде были такие футболисты, как бы вы поступили?

— То же самое, что и сейчас. Ситуация, она разная бывает. Много было историй, когда кого-то в чем-то обвиняли, а на самом деле ничего и не натворил. Поэтому дождемся апелляции, и от этого «Спартак» будет исходить. Неприятный момент. Но какой есть.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться в этот день, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.