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10 марта, 14:15

Черчесов — о Промесе: «Есть определенные законы, которые не дозволено нарушать никому»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Как вы считаете, если Промес не вернется в Россию, то «Спартак» много потеряет?

— Всегда одно и то же говорю: нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба, да? Поэтому здесь то же самое. Сейчас «Спартак» сыграл без Промеса в Питере, и сыграли же! Другое дело — понятно, что это сильный игрок. Но есть определенные моменты, законы, которые не дозволено нарушать никому.

— Должен ли «Спартак» защищать Промеса, учитывая его ситуацию?

— Защищать, понятно, надо, потому что это ваш игрок. Другое дело, как я говорю, есть закон, закон страны Голландии. Есть один суд, есть второй суд и есть апелляция и презумпция невиновности. Если апелляция подана, надо дождаться апелляцию, а от этого исходить. Если человек осужден, что-то натворил, значит, закон суров, но он закон.

— Если бы в вашей команде были такие футболисты, как бы вы поступили?

— То же самое, что и сейчас. Ситуация, она разная бывает. Много было историй, когда кого-то в чем-то обвиняли, а на самом деле ничего и не натворил. Поэтому дождемся апелляции, и от этого «Спартак» будет исходить. Неприятный момент. Но какой есть.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться в этот день, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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30.03 00:00
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И К Ж
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