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«Оренбург» — «Ахмат»: за что назначен пенальти в ворота хозяев?

12:43

На 35-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота хозяев поля и наказал желтой карточкой Аюпова.

Судья, находившийся в хорошей позиции, определил, что игрок «Оренбурга» отставил в сторону левую руку и остановил ей мяч, посланный Хариным в центр штрафной площади.

Сказать с полной уверенностью, что рефери принял неверное решение, или, наоборот, поддержать его, невозможно из-за отсутствия повторов хорошего качества. Можно только предположить, что оренбуржец действительно сыграл рукой, находившейся в неестественном положении, а не грудью. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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