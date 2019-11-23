«Оренбург» — «Ахмат»: за что назначен пенальти в ворота хозяев?
12:43
На 35-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота хозяев поля и наказал желтой карточкой Аюпова.
Судья, находившийся в хорошей позиции, определил, что игрок «Оренбурга» отставил в сторону левую руку и остановил ей мяч, посланный Хариным в центр штрафной площади.
Сказать с полной уверенностью, что рефери принял неверное решение, или, наоборот, поддержать его, невозможно из-за отсутствия повторов хорошего качества. Можно только предположить, что оренбуржец действительно сыграл рукой, находившейся в неестественном положении, а не грудью. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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