В 29-м туре премьер-лиги определились все участники Лиги чемпионов от России на следующий сезон. "Краснодар" обыграл "Арсенал" на выезде со счетом 3:0 и догнал "Локомотив" в турнирной таблице – у обеих команд по 53 очка. Для "Краснодара" это первый выход в Лигу чемпионов в истории.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России и напрямую попадет в групповой турнир Лиги чемпионов. Также путевки в главный еврокубок завоевали "Локомотив" и "Краснодар". Однако в обход квалификации туда попадет команда, занявшая второе место в премьер-лиге. Его судьба определится в последнем туре, где "Краснодар" сыграет дома с "Рубином", а "Локомотив" примет "Уфу".

При равенстве очков выше окажется по личным встречам "Локомотив".