Онопко рассказал, кто будет руководить «Ростовом» в матче против «Факела»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал «СЭ», кто будет руководить командой в матче 26-го тура чемпионата России против «Факела».

В прошедшем матче против «Спартака» главный тренер команды Валерий Карпин был удален.

— Кто будет руководить командой в следующей игре «Ростова»?

— Тренерский штаб. Кафанов, Осипов и я. Будем втроем.

— Как вы реагировали на удаление Карпина?

— Это неприятно. Но карточка уже есть, мы с ней ничего не сделаем. Разговор с судьей? Я пытался спросить, почему он трактовал те или иные моменты по-разному. Хотел услышать ответ, но его не было.

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 21 очко.

Матч «Ростов» — «Факел» пройдет 6 мая. Начало встречи — в 19.00 мск.