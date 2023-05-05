Савин рассказал о своей мотивации для работы с «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о своей мотивации для работы с автозаводцами.

«В чем мотивация брать команду на последнем месте с большими проблемами? В том, чтобы создать стабильный и успешный клуб в долгосрочной перспективе, который будет соответствовать лучшим мировым критериям. Мне хочется создать что-то уникальное в российском футболе, системное и структурное. Торпедо — уникальный клуб, с большой историей. Так получилось, что сегодня ситуации такая. Но бывают взлеты, а бывают и падения. Клуб — живой организм, а спортом нельзя управлять с холодным сердцем, как бизнесом. Для меня это сейчас — самый важный проект жизни, и, безусловно, огромная ответственность. За доверие акционеров я благодарен и сделаю все, чтобы не подвести их. Доверие болельщиков и команды мне еще предстоит завоевать», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.