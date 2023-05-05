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Сегодня, 13:38

Савин рассказал о своей мотивации для работы с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о своей мотивации для работы с автозаводцами.

«В чем мотивация брать команду на последнем месте с большими проблемами? В том, чтобы создать стабильный и успешный клуб в долгосрочной перспективе, который будет соответствовать лучшим мировым критериям. Мне хочется создать что-то уникальное в российском футболе, системное и структурное. Торпедо — уникальный клуб, с большой историей. Так получилось, что сегодня ситуации такая. Но бывают взлеты, а бывают и падения. Клуб — живой организм, а спортом нельзя управлять с холодным сердцем, как бизнесом. Для меня это сейчас — самый важный проект жизни, и, безусловно, огромная ответственность. За доверие акционеров я благодарен и сделаю все, чтобы не подвести их. Доверие болельщиков и команды мне еще предстоит завоевать», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-savin-mne-khochetsya-sozdat-unikalnyy-klub-sootvetstvuyushchiy-luchshim-mirovym-kriteriyam
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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