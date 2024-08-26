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Сегодня, 21:41

Олусегун: «Думаю, что этот сезон будет хорошим для «Краснодара»

Алина Савинова
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Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о старте сезона РПЛ-2024/25.

«Думаю, что мы хорошо начали новый сезон. В первых трех турах мы не могли прийти в себя, у нас был небольшой спад, но теперь мы вернулись и играем в действительно классный футбол. Думаю, что этот сезон будет хорошим для нас», — цитирует Олусегуна Legalbet.

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с железнодорожниками. Игра пройдет 1 сентября на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по местному времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
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