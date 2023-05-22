Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов приступил к подготовке к новому сезону

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Турышев сообщил, что российский лыжник Сергей Устюгов начал подготовку к новому сезону.

«Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам. Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня. В программе сбора — медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы», — цитирует Турышева ТАСС.

В сезоне-2022/23 31-летний Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России — в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.