Олич заявил о готовности работать в России

Бывший форвард ЦСКА, а ныне ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о готовности работать в России.

– У меня было очень много успехов в России, – цитируют "Известия" Олича. – Когда я играл за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, – это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха.

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