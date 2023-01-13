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Сегодня, 12:32

Смородская считает хорошим вариантом переход Баринова в «Бешикташ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Это хороший вариант. «Бешикташ» — хорошая команда, топовая в Турции. У Дмитрия будет новый опыт, будет играть в турнирах УЕФА. Это хорошее предложение. Дмитрию надо и о себе немного подумать! Он два года играл в «Локомотиве» в условиях полного бардака», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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