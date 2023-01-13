Смородская считает хорошим вариантом переход Баринова в «Бешикташ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Это хороший вариант. «Бешикташ» — хорошая команда, топовая в Турции. У Дмитрия будет новый опыт, будет играть в турнирах УЕФА. Это хорошее предложение. Дмитрию надо и о себе немного подумать! Он два года играл в «Локомотиве» в условиях полного бардака», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.