Агент Комличенко назвал глупостью новость об отказе игрока переходить в «Локомотив»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о том, что футболист отказался от перехода в «Локомотив» этой зимой.

«Это какие-то глупости. Никакого конкретного предложения от «Локомотива» мы не получали. Николай готовится с «Ростовом» провести максимально качественную вторую часть чемпионата. Интерес со стороны турецких клубов? Давайте не будем это обсуждать. Сейчас Николай готовится с «Ростовом», — сказал Клюев «СЭ».

В первой части сезона-2022/23 Комличенко провел за «Ростов» 17 матчей в РПЛ. 27-летний нападающий забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.