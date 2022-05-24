Агент заявил, что Уткин покинет расположение «Ахмата» и вернется в «Краснодар»

Агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем российского футболиста.

«У Даниила закончилась сезонная аренда в «Ахмате», он возвращается в «Краснодар». Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин — игрок «Краснодара», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Уткин провел 29 матчей за «Ахмат», забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.