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Сегодня, 09:30

Агент заявил, что Уткин покинет расположение «Ахмата» и вернется в «Краснодар»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем российского футболиста.

«У Даниила закончилась сезонная аренда в «Ахмате», он возвращается в «Краснодар». Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин — игрок «Краснодара», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Уткин провел 29 матчей за «Ахмат», забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
2
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
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25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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