Смородская: «Локомотив» отказался от борьбы за титул, устроив распродаж»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в новом сезоне красно-зеленые не будут бороться за чемпионство.
«Шансы «Локомотива» на чемпионство? Какие тут могут быть шансы, когда столько сильных игроков ушло? «Локомотив» отказался от борьбы за титул, устроив распродажу. Нет никаких ожиданий от сезона», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.
Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
Источник: «РБ Спорт»
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