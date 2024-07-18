Смородская: «Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно конкуренции в новом сезоне РПЛ.
«Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне. У клуба была проблема с россиянами, которая теперь решена. Они набрали лучших россиян, в том числе из «Локомотива.
Вендел и Клаудиньо — это ключевые футболисты «Зенита». Если они покинут клуб, то Сергей Семак точно с этим справится. У него есть, из кого выбирать. Просто «Зенит» вместе с Семаком готовились ко всему заранее. Они подозревали, что оба футболиста могут уйти, поэтому сразу искали им замену», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»
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|20.07
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|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|20:00
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