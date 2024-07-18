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Смородская: «Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно конкуренции в новом сезоне РПЛ.

«Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне. У клуба была проблема с россиянами, которая теперь решена. Они набрали лучших россиян, в том числе из «Локомотива.

Вендел и Клаудиньо — это ключевые футболисты «Зенита». Если они покинут клуб, то Сергей Семак точно с этим справится. У него есть, из кого выбирать. Просто «Зенит» вместе с Семаком готовились ко всему заранее. Они подозревали, что оба футболиста могут уйти, поэтому сразу искали им замену», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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