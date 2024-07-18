Кузнецов поделился мнением о шансах ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает о шансах армейского клуба составить конкуренцию «Зениту».
«Меня спрашивали, сможет ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Я сказал, что нет. Чтобы ЦСКА составить конкуренцию «Зениту», им надо купить основных футболистов из сборных Бразилии, Аргентины, Германии и Испании. Только в таком случае я смогу отдать предпочтение в этой борьбе ЦСКА», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
«Зенит» в сезоне-2024/25 РПЛ в первом туре сыграет против «Крыльев Советов». ЦСКА начнет сезон матчем с «Ростовом». Оба матча пройдут 20 июля.
Источник: Metaratings.ru.
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
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10
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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