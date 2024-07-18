Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:41

Кузнецов поделился мнением о шансах ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает о шансах армейского клуба составить конкуренцию «Зениту».

«Меня спрашивали, сможет ли ЦСКА навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Я сказал, что нет. Чтобы ЦСКА составить конкуренцию «Зениту», им надо купить основных футболистов из сборных Бразилии, Аргентины, Германии и Испании. Только в таком случае я смогу отдать предпочтение в этой борьбе ЦСКА», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

«Зенит» в сезоне-2024/25 РПЛ в первом туре сыграет против «Крыльев Советов». ЦСКА начнет сезон матчем с «Ростовом». Оба матча пройдут 20 июля.

Источник: Metaratings.ru.
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
0
Читайте также
Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича за работу на финале Евро-2024
Владимир и Магомед проведут третий бой.
СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam
Илич практически в Петербурге, а КлаудЧто происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту»

Телефонные мошенники попытались обмануть Тюкавина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости