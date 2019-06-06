Ольга Голодец: "Если в РПЛ примут участие 18 команд, будет интереснее, это добавит остроты"

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец, принимающая участие в Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме, в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировала возможное расширение РПЛ до 18 команд.

– Сегодня было собрание клубов, 15 из 16 проголосовали за расширение лиги. Ваше отношение к этому? – вопрос Голодец.

– Здесь есть и плюсы и минусы. Конечно, Россия – огромная страна, и если в чемпионате примет участие 18 команд, это будет интереснее, добавит нашей лиге остроты. Но я знаю, какие существуют опасения – у нас, к сожалению, ограничено время проведения чемпионата. И сейчас коллегам придется поработать, чтобы иначе составить календарь. Потому что когда наши игры приходятся на зимнее время или на тот период, который в России уже некомфортен для матчей – это серьезная проблема. 16 команд с трудом укладывались в благоприятный период, 18 будет сложнее, но я надеюсь, что коллеги справятся. Я рада, что это нормальное здоровое обсуждение, взвешены все "за" и "против". Это разумно, что РФС обсуждает такие вопросы.

– На ваш взгляд, тут нет противоречия? С одной стороны, в прошлом сезоне исчезли "Тосно" и "Амкар", в этом практически лишился финансирования "Анжи", а с другой – лига расширяется до 18 команд.

– Здесь есть такие моменты, о них абсолютно все говорили, но я доверяю коллегам и считаю, что они профессиональные грамотные люди и осознанно принимают такие решения. И я с уважением отношусь к их решениям. (Егор Бычков)