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Сегодня, 06:25

Терехин: «Не думал, что команда Станковича будет так плохо играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в первом туре нового сезона в РПЛ.

«Я не думал, что команда Станковича будет так плохо играть. Понятно, что у «Оренбурга» это был первый матч дома, да еще с таким соперником, и хозяева серьезно настраивались, но чтобы так просто обыграть красно-белых, и еще столько моментов не забить! Я вообще не понял, к чему готовился «Спартак», как готовился, чтобы так играть. В обороне просто ужас.

Сейчас все накинулись на Соболева, но провалилась вся команда. А что касается Максименко, надо было просто выбить мяч вперед. Зачем уничтожать самих себя? Не думаю, что тренер просит так играть. Станкович сам был отличным футболистом. Работал в хороших клубах. В «Спартаке» собраны не те игроки, которые могут выходить через пас. Выбей мяч вперед, а дальше будет видно. Эта ошибка стала решающей для гостей», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Терехина.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Химок».

 
Эпизод у&nbsp;ворот Александра Максименко в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo;. Дебют Станковича — катастрофа: «Спартак» не готов к сезону. В РПЛ есть «Зенит» — и все остальные
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Соболев
Олег Терехин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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