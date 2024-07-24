Терехин: «Не думал, что команда Станковича будет так плохо играть»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в первом туре нового сезона в РПЛ.

«Я не думал, что команда Станковича будет так плохо играть. Понятно, что у «Оренбурга» это был первый матч дома, да еще с таким соперником, и хозяева серьезно настраивались, но чтобы так просто обыграть красно-белых, и еще столько моментов не забить! Я вообще не понял, к чему готовился «Спартак», как готовился, чтобы так играть. В обороне просто ужас.

Сейчас все накинулись на Соболева, но провалилась вся команда. А что касается Максименко, надо было просто выбить мяч вперед. Зачем уничтожать самих себя? Не думаю, что тренер просит так играть. Станкович сам был отличным футболистом. Работал в хороших клубах. В «Спартаке» собраны не те игроки, которые могут выходить через пас. Выбей мяч вперед, а дальше будет видно. Эта ошибка стала решающей для гостей», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Терехина.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Химок».