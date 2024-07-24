Силкин: «Соболев точно не нужен «Зениту»

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал решение «Спартака» отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Сложно что-то говорить об этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Возможно, был какой-то прецедент. Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересован, видимо, в этом трансфере», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».