Олег Шатов — болельщикам: «Желаю, чтобы наш «Урал» процветал»
17:47
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов после контрольного матча с «Уралом» (1:1) поздравил екатеринбуржский клуб с 90-летием. Хавбек — воспитанник свердловского футбола, в «Урале» он выступал с 2007 по 2011 год.
«Дорогие болельщики «Урала». Я Олег Шатов, вы меня наверное знаете. Хочу поздравить вас с юбилеем, с девяностолетием. Хочу пожелать вам самого наилучшего, чтобы наш клуб «Урал» процветал, добивался своих целей, желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов. Ваш Олег Шатов!»
На связи Олег Шатов! #Уралу90 pic.twitter.com/7hiMFFnkra— ФК Урал (@FCURAL) September 6, 2020