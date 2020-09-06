Полузащитник «Рубина» Олег Шатов после контрольного матча с «Уралом» (1:1) поздравил екатеринбуржский клуб с 90-летием. Хавбек — воспитанник свердловского футбола, в «Урале» он выступал с 2007 по 2011 год.

«Дорогие болельщики «Урала». Я Олег Шатов, вы меня наверное знаете. Хочу поздравить вас с юбилеем, с девяностолетием. Хочу пожелать вам самого наилучшего, чтобы наш клуб «Урал» процветал, добивался своих целей, желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов. Ваш Олег Шатов!»