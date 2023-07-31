Малышев — о чемпионстве «Спартака»: «Мы не ставим планов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о настрое команды на предстоящий сезон-2023/24.

— Почувствовали, что команда готова бороться за чемпионство?

— Мы не ставим планов. Стараемся идти от игр к игре. Дальше посмотрим.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура.