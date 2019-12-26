Олег Кононов: «Вся моя карьера в «Спартаке» сводилась к футболу Бескова»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил свои слова на первой пресс-конференции во главе клуба. Специалист пообещал, что будет ставить стиль Константина Бескова и Олега Романцева.

— На первой пресс-конференции в «Спартаке» вы сказали, что хотите, чтобы ваш «Спартак» играл так, как при Бескове и Романцеве.

— При этом добавил, что с учетом нашего времени. Это что значит? Конечно же, футбол меняется, эволюционирует. Сейчас он быстрее, насыщен прессингом, давлением. Но при этом я хотел бы видеть суть игры, которая была при Бескове и Романцеве — в средний и короткий пас. И футболисты должны понимать, что есть стиль игры, который отличает их от других клубов.

— Вас удивило, что болельщики восприняли это упрощенно — как обещание играть как при Бескове? Многие считают, что это по вам в итоге и срикошетило. Если бы не говорили ничего подобного, не было бы завышенных ожиданий.

— Возможно, они восприняли мои слова именно так. Как вы верно заметили — упрощенно. Но вся моя карьера до «Спартака» сводилась именно к такому футболу! Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркну, что вырос на нем! И хотел то, что делал всю свою тренерскую жизнь, перенести в «Спартак». Что в этом плохого? Где тут популизм, в котором меня упрекали? Если бы я в своих предыдущих клубах, как любят выражаться журналисты, ставил «автобус» или делал акцент на длинные передачи, меня можно было бы в этом заподозрить. Но все же видели, во что мои команды играли раньше. (Игорь Рабинер)