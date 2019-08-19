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Олег Кононов: «Спартак» проведет серьезное расследование, почему в первом тайме команда играет слабее соперника"

22:36
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) заявил, что его беспокоит игра команды в первых таймах.

— Не беспокоит, что первый тайм «Спартак» играет явно слабее соперника?

— Сказав, что не беспокоит, я обману. Конечно, беспокоит. Почему команда выходит закрепощенной, не включает скорости, именно об этом было сказано в перерыве. Сделаем серьезное расследование почему. И поработаем серьезно на эту тему. Но был равный футбол: момент были и у нас, и у соперника. Просто ЦСКА больше владел мячом, что нас вообще не устраивает. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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