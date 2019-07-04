Олег Кононов: "Рад, что Зе Луиш не поехал в Китай"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что рад за экс-форварда красно-белых Зе Луиша, который перешел в "Порту".

- Для всех было прощание с Зе Луишем было трогательным, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Он для нас очень значимый игрок и человек. Рад, что он прогрессирует и едет не в Китай зарабатывать деньги.

Он едет в клуб, в котором должен двигаться дальше. Он замечательно провел время в "Спартаке", дал чемпионство. Болельщики оценили его игру. Он все сделал правильно: клуб заработал, а он дальше пойдет прогрессировать. Это пример того, как надо поступать каждому игроку. ​

Чемпионат России по футболу: расписание матчей сезона-2019/2020, новости и обзоры, таблица переходов и главные трансферы