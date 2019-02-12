Олег Кононов: "Педро Роша хочет доказать свою состоятельность в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поддержал бразильского нападающего Педро Рошу.
– Вы видите прогресс в действиях Педро Роши?
– Я могу повторить то, что говорил ранее: Педро хочет доказать свою состоятельность в команде и много работает. Что-то получается, что-то – нет. Давайте дождемся возобновления сезона.
В первой части сезона 24-летний форвард сыграл в четырех матчах за красно-белых, но результативными действиями в этих встречах он не отметился.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-02-12-oleg_kononov_prodelali_vsyu_zaplanirovannuyu_rabotu__eto_glavnoye/
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