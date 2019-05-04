Главный тренер "Спартака" Олег Кононов остался доволен игрой команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Уралом". Встреча состоялась в субботу и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

– Давление будет оказываться. Я в этом уверен, потому что это "Спартак", – сказал Кононов. – Команда будет играть или на первом месте, или ниже – всегда будет давление. Давление, критика – это составляющие "Спартака". Мы должны это понимать и за счет этого настраиваться на каждую игру, прогрессировать. (Юрий Ширинкин)