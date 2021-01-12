Олег Иванов рассказал, почему ушел из «Ахмата»

Полузащитник Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение покинуть «Ахмат» в зимнее трансферное окно.

— В воскресенье президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что клуб решил расторгнуть с вами контракт. Как это было?

— Да как обычно. Зашел в московский офис «Ахмата», подписал документы, забрал трудовую. Потом с Ахмедом Айдамировым, генеральным директором, выпили по чашке кофе, пожали друг другу руки, и я поехал домой.

— С Даудовым поговорили?

— Да, по телефону. Очень теплый получился разговор. Я провел в клубе девять лет, нам есть, что вспомнить. На прощание Даудов пожелал мне удачи.

— В какой момент поняли, что из «Ахмата» придется уйти?

— Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».

— Могли вас в аренду отдать?

— А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не чинил препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история.

— Талалаев объяснил, почему на вас не рассчитывает?

— Сформулировал так: «К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что еще два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят». Андрею Викторовичу я тоже благодарен.

— За что?

— За прямоту и откровенность. Сказал как есть, не юлил. Но если б на пару месяцев раньше обрисовал мою роль в команде, было бы еще лучше.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

(Александр Кружков)

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