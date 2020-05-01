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«Окей, гугл, что такое TikTok?» Гончаренко обратился к подписчикам

22:07
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новую фотографию в Instagram. 42-летний белорусский специалист присоединился к популярному хештегу #скучающийфлешмоб.

На снимке Гончаренко держит табличку, где написано: «Ок, гугл, что такое тик-ток?».

«Друзья, присоединяемся к #скучающийфлешмоб и верим, что скоро все вернется на свои места! #стопкоронавирус», — подписал фото главный тренер ЦСКА.

По последним данным Worldometers на 1 мая, всего выявлен 3 371 975 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 238 084 человек, выздоровело — 1 070 792.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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