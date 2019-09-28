Огненный матч в Москве. «Локо» победил «Зенит», Вилков отменил два гола

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Зенит» в матче 11-го тура премьер-лиги в Москве (1:0). Единственный гол на 48-й минуте забил хавбек Гжегож Крыховяк.

В первом тайме главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего «Локо» Федора Смолова после подсказки ВАР и просмотра повтора с нарушением Жоау Мариу. Форвард в перерыве матча эмоционально высказался о судействе.

Главный тренер «Локо» Юрий Семин после гола Крыховяка показал жест, который судьи демонстрируют при использовании видеоповтора.

В концовке встречи «Зенит» организовал атаку с участием голкипера Андрея Лунева, в результате которой гол забил полузащитник Роберт Мак. Вилков отменил этот мяч после подсказки ВАР и просмотра эпизода с игрой рукой Алексея Сутормина.

При этом на 1-й минуте Вилков не увидел фол Крыховяка на Магомеде Оздоеве в штрафной «Локо», а ВАР в его работу не вмешался.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. С таким же количеством баллов «Зенит» располагается на 3-й строчке, а «Ростов» — первое.

? Жаркая концовка матча #ЛокоЗенит, игра Лунева в штрафной железнодорожников и отмененный гол Мака.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/s9vyHaMt8o — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)

Гол: Крыховяк, 48.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов, Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 90+2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Сутормин, 82), Оздоев, Барриос, Жирков (Мак, 70), Дзюба, Азмун (Кузяев, 60).

Предупреждения: Крыховяк, 20. Оздоев, 58. Кузяев, 83. Барриос, 85. Ракицкий, 90.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Сухой (Люберцы). Карасев (Москва).

28 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр