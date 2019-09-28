Огненный матч в Москве. «Локо» победил «Зенит», Вилков отменил два гола
«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Зенит» в матче 11-го тура премьер-лиги в Москве (1:0). Единственный гол на 48-й минуте забил хавбек Гжегож Крыховяк.
В первом тайме главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего «Локо» Федора Смолова после подсказки ВАР и просмотра повтора с нарушением Жоау Мариу. Форвард в перерыве матча эмоционально высказался о судействе.
Главный тренер «Локо» Юрий Семин после гола Крыховяка показал жест, который судьи демонстрируют при использовании видеоповтора.
В концовке встречи «Зенит» организовал атаку с участием голкипера Андрея Лунева, в результате которой гол забил полузащитник Роберт Мак. Вилков отменил этот мяч после подсказки ВАР и просмотра эпизода с игрой рукой Алексея Сутормина.
При этом на 1-й минуте Вилков не увидел фол Крыховяка на Магомеде Оздоеве в штрафной «Локо», а ВАР в его работу не вмешался.
«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. С таким же количеством баллов «Зенит» располагается на 3-й строчке, а «Ростов» — первое.
? Отмененный гол Федора Смолова на 38-й минуте встречи #ЛокоЗенит. Согласны с решением арбитра?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/7mPmMRwFrP
? Пятый гол Гжегожа Крыховяка в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #ЛокоЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/PY1Um1nkmL
? Жаркая концовка матча #ЛокоЗенит, игра Лунева в штрафной железнодорожников и отмененный гол Мака.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/s9vyHaMt8o— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Гол: Крыховяк, 48.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов, Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 90+2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Сутормин, 82), Оздоев, Барриос, Жирков (Мак, 70), Дзюба, Азмун (Кузяев, 60).
Предупреждения: Крыховяк, 20. Оздоев, 58. Кузяев, 83. Барриос, 85. Ракицкий, 90.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Сухой (Люберцы). Карасев (Москва).
28 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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