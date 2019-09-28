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«Локомотив» — «Зенит»: почему отменен гол гостей?

21:09
«Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит».
«Локомотив» — «Зенит».
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В самом конце матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) Мак сравнял счет, однако после некоторой паузы арбитр Михаил Вилков гол отменил. Сначала видеоассистент Алексей Сухой, а затем и сам судья заметили, что в ходе голевой комбинации зенитовец Сутормин подыграл себе правой рукой. (Александр Бобров)

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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