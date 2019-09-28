В самом конце матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) Мак сравнял счет, однако после некоторой паузы арбитр Михаил Вилков гол отменил. Сначала видеоассистент Алексей Сухой, а затем и сам судья заметили, что в ходе голевой комбинации зенитовец Сутормин подыграл себе правой рукой. (Александр Бобров)

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