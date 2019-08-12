Официальное заявление "Динамо" по травме Шунина в игре с "Зенитом"

"Динамо" сообщило о состоянии здоровья вратаря и капитана команды Антона Шунина. Голкипер получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) и был заменен на 13-й минуте.

Обследование выявило у него повреждение задней поверхности бедра.

"Антон Шунин, получивший травму в матче "Динамо" - "Зенит", прошёл обследование в одной из столичных клиник. По его итогам у Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй", - говорится в заявлении "Динамо".