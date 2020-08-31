«Официально меня это не коснулось». Первый тренер Миранчука рассказал о солидарных выплатах

Первый тренер полузащитника сборной России Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал переход хавбека из «Локомотива» в «Аталанту».

— Для меня это стало внезапностью. Я рад за Алексея, потому что он давно мечтал попасть в европейскую элиту, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Он больше мечтал об испанском футболе, но как сложилось, так сложилось.

Я считаю, что это один из этапов его жизни, который он заслужил. Это его труд, его успех, он выиграл все с «Локомотивом». Надеюсь, все у него получится.

Он у меня тренировался до 12 лет. Попадет ли он в сборную России, было тогда далеко заглядывать. Я его отвозил в московский «Спартак», и у меня спрашивали: «Может, вы рано отвезли?» Я отвечал, что нет, вовремя. Как оказалось позже, я сделал правильно. Потому что он попал в «Локомотив», воспользовался шансом, а затем оказался и в сборной России.

Жду ли выплат за переход Миранчука? Это система, которая вроде как есть. Официально меня это не коснулось. Я его отдал спонтанно, внезапно, какие-то детали я, может, не соблюдал. На меня по поводу компенсаций пока никто не выходил.