Очередное заседание Исполкома РФС пройдет 26 июня

Очередное заседание Исполкома РФС пройдет в среду, 26 июня, в Доме футбола. Начало – в 11.00. Сообщается, что среди вопросов повестки дня будет тема лимита на "легионеров" и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020-2021 года.

Ожидалось, что 23 мая Исполком рассмотрит новые варианты лимита. Один из них – переход на схему с 10 легионерами в заявке и 8 на поле. Всего есть четыре варианта лимитов. Сейчас на поле могут играть не более 6 иностранцев, также предлагается вариант "10+15", "7+18" и "8+17".

На заседании обсудят следующие вопросы:

– Об утверждении Программы оказания финансовой помощи региональным федерациям и их межрегиональным объединениям.

– О лимите на "легионеров" и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020-2021 гг.

– О медицинском обеспечении профессиональных соревнований по футболу.

– Об утверждении итогов Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона 2018-2019 гг.

– Об утверждении Регламентов и Календарей Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона 2019-2020 гг.

– О внесении изменений в Регламент ОЛИМП Первенства России по футболу среди клубов ФНЛ.

– Об утверждении списка судей, инспекторов и ассистентов судьи.

– О внесении изменений в Дисциплинарный Регламент РФС.

– Об утверждении составов отдельных постоянных Комитетов и Положений о них.

– Об отчетах юрисдикционных органов РФС за спортивный сезон 2018-2019 гг., утверждении составов юрисдикционных органов и органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов.

– Об итогах лицензирования клубов в РФ.

– О разрешении начать замену юридического лица – участника Чемпионата России по футболу.

– О дополнении списка ветеранов отечественного футбола, получающих стипендию РФС.

– О ежегодной премии РФС ("33 лучших игрока" и номинанты по отдельным категориям премии).

– О награждении сотрудников клубов и администрации ФНЛ наградами РФС.

– О выдвижении России на получение права проведения отдельных международных соревнований по футболу.