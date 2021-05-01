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Жена Карпина назвала лучшего футболиста «Зенита» последних лет

22:50
Андрей Аршавин. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит» Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Андрей Аршавин. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит»
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своем Instagram ответила на вопросы подписчиков. В частности, ее спросили, кто является лучшим футболистом «Зенита» за последние 20 лет.

«Андрей Аршавин», — написала Дарья.

Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram

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