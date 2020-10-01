Обухов перешел из «Тамбова» в «Ростов»
16:02
«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего «Тамбова» Владимира Обухова.
Условия сделки не сообщаются. Обухов выступал за «Тамбов» с осени 2019 года, в сезоне-2020/21 28-летний россиянин провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.
Владимир Обухов — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) October 1, 2020
Нападающий подписал соглашение с нашим клубом.
Подробнее: https://t.co/F9GmlS5WgT pic.twitter.com/Lisp4aaL7S
Ранее «Ростов» объявил об уходе форварда Элдора Шомуродова в «Дженоа».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...