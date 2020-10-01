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Обухов перешел из «Тамбова» в «Ростов»

16:02
Владимир Обухов. Фото ФК «Тамбов»
Владимир Обухов. Фото ФК «Тамбов»
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«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего «Тамбова» Владимира Обухова.

Условия сделки не сообщаются. Обухов выступал за «Тамбов» с осени 2019 года, в сезоне-2020/21 28-летний россиянин провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Ростов» объявил об уходе форварда Элдора Шомуродова в «Дженоа».

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13890

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