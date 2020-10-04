«Обсуждали с Бувачем план на игру». Кульчий рассказал, кто руководил «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий после победы над «Краснодаром» (2:0) в 10-м туре РПЛ рассказал, кто руководил командой во время игры — он или спортивный директор клуба Желько Бувач.

— Кто сегодня принимал решение по заменам — вы или Желько Бувач, который, как известно, принимает участие в тренировочном процессе?

— Мы с ним обсуждали план на игру, но каких футболистов выпускать на замену — это уже было мое решение.

— Скажите, почему в стартовом составе вышел Грулев, а не Комличенко?

— Тренеру приходится делать выбор. Они оба хорошо выглядели в тренировочном процессе. Посчитал, что Николай лучше выйдет во втором тайме и у него будет шанс забить. Так и получилось, у него был момент. Не получилось забить, но он хорошо вышел. (Дмитрий Гирин)