14:16 | Футбол — РПЛ

Обляков забил невероятный гол с центра поля

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ЦСКА открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 14-й минуте отличился Иван Обляков.

Хавбек увидел, что вратарь Евгений Фролов далеко вышел из ворот и со стандарта почти с центра поля пробил. Мяч залетел за шиворот голкиперу.

Для 20-летнего Облякова это первый гол за ЦСКА.

 

ЦСКА - Оренбург

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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