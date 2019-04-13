Обляков забил невероятный гол с центра поля

ЦСКА открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 14-й минуте отличился Иван Обляков.
Хавбек увидел, что вратарь Евгений Фролов далеко вышел из ворот и со стандарта почти с центра поля пробил. Мяч залетел за шиворот голкиперу.
Для 20-летнего Облякова это первый гол за ЦСКА.
📹 Первый гол Ивана Облякова в текущем сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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