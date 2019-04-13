Обляков забил невероятный гол с центра поля

ЦСКА открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 14-й минуте отличился Иван Обляков.

Хавбек увидел, что вратарь Евгений Фролов далеко вышел из ворот и со стандарта почти с центра поля пробил. Мяч залетел за шиворот голкиперу.

Для 20-летнего Облякова это первый гол за ЦСКА.