Обляков объяснил, почему футбольная столица России находится в Москве

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подчеркнул, что футбольная столица России находится в Москве, а не Санкт-Петербурге.

«Где футбольная столица России? Здесь, в Москве. Почему? Все очень просто: тут больше клубов, чем в Санкт-Петербурге», — приводит слова Облякова Sport24.

В нынешнем сезоне в РПЛ участвуют четыре клуба из Москвы: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».