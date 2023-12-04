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4 декабря, 11:57

Морозов: «Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника»

Морозов прокомментировал победу над «Зенитом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

«Это очень важная победа для нас. И в плане набора очков, и в плане психологии. Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника. Значит мы на правильном пути, будем продолжать работать и делать это еще усерднее. Было ли сложно против атаки «Зенита»? Не так уж важно сложно или легко. Самое главное, что мы справились. Конечно, у них сильная атакующая группа, да и вся команда в целом. Тем приятнее и ценнее одержать победу, порадовать наших болельщиков. Мы слышали их поддержку на протяжении всего матча. Это здорово помогло нам», — приводит слова Морозова Sport24.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601665-igrok-loko-morozov-ochen-priyatno-tak-uverenno-pobedit-seryeznogo-sopernika
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
10.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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