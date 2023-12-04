Морозов: «Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

«Это очень важная победа для нас. И в плане набора очков, и в плане психологии. Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника. Значит мы на правильном пути, будем продолжать работать и делать это еще усерднее. Было ли сложно против атаки «Зенита»? Не так уж важно сложно или легко. Самое главное, что мы справились. Конечно, у них сильная атакующая группа, да и вся команда в целом. Тем приятнее и ценнее одержать победу, порадовать наших болельщиков. Мы слышали их поддержку на протяжении всего матча. Это здорово помогло нам», — приводит слова Морозова Sport24.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.