Нжи считает, что большинство команд РПЛ играют в атаку

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи признался, что переживает из-за низкой результативности. На его счету лишь один гол за бело-голубых.

— Да, конечно, я понимаю, что могу выступать лучше и дать команде больше, — цитирует форварда официальный сайт клуба. — И я хочу дать ей больше, демонстрировать в каждой игре свой лучший футбол. Как я уже сказал год для меня был непростой. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и руки опускать не собираюсь. Впереди новый сезон, намерен провести его намного лучше.

— Многие люди говорят, что российская лига довольно закрытая и оборонительная, в ней нелегко забивать. Что думаешь по этому поводу?

— Я так не считаю. Да, есть команды, которые действуют строго от обороны, но у меня сложилось впечатление, что большинство всё же играет в атаку. Многие фанаты хотят, чтобы их команда набирала очки и неважно, как победа будет добыта. Приятно, что динамовские болельщики довольно требовательные и желают нам атакующего футбола. То, что мы действуем от обороны нам точно нельзя сказать. Мы ищем победу у чужих ворот с первых минут.