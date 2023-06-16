«Ньюкасл» отказался от покупки Сперцяна у «Краснодара»

«Ньюкасл» отказался от трансфера полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.ru.

Представители игрока вели переговоры с английским клубом, но в руководстве «Ньюкасла» в итоге решили, что нецелесообразно подписывать футболиста из РПЛ.

В сезоне-2022/23 Сперцян сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 голевых передач.