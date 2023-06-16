Андреев: «Переговоры с Ярошиком максимально близки к завершению»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что переговоры с Иржи Ярошиком близки к завершению.

«Переговоры с Ярошиком максимально близки к завершению. Как только пошла информация о том, что Марцел с большой долей вероятности перейдет в «Динамо», мы начали работать по Иржи. Пока Ярошик в Россию не приезжал», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Ранее 45-летний Ярошик работал со «Слованом», «Ружомбероком», «Усти-над-Лабем», «Целе», «Простеевом», «Теплице».