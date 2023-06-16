Гордеев: «Хиддинк вкладывал в футбол много человечности»

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о совместной работе с Гусом Хиддинком в махачкалинском клубе.

— Под вашим руководством «Анжи» провел шесть матчей, а в начале 2012-го команду возглавил Гус Хиддинк, а вы остались в его штабе. Гус тогда еще был топом?

— Однозначно, — цитирует Sport24 Гордеева. — Хиддинк умел чувствовать людей. Олег Шатов рассказывал: «Он тебя по голове потреплет, пару слов скажет и все, ты готов горы свернуть». Хиддинк вкладывал в футбол много человечности. Можно быть суперкрутым тактическим гением, но твои задумки никогда не будут работать, если ты не чувствуешь своих футболистов. Наше первое знакомство с Хиддинком буду еще долго помнить.

— Что там было?

— В первый же вечер после назначения Гуса, у нас была запланирована встреча всем тренерским штабом — познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке. В начале он сказал приветственную речь, и мы сели общаться. Хиддинк говорит: «Ребята, не стесняйтесь — закуривайте». Ну все, кто курил, начали доставать свои сигареты, прикуривать. И тут Хиддинк выдал: «Знаете, чем отличается большой специалист от начинающего? Вот вы курите сигареты, а опытные ребята предпочитают сигары» — и достает огромную сигару и закуривает. Мы все выпали от смеха.