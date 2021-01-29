Кабелла рассказал, как изменилось его мнение о России после перехода в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на клубном YouTube-канале ответил на вопросы болельшиков. Ведущим программы стал форвард «быков» Вандерсон, который и задавал вопросы 30-летнему французу.

«Во Франции, как и во всем мире, есть свое мнение о России. Но, когда ты начинаешь жить в этой стране, понимаешь, что Россия — другая. Я рад, что сейчас живу в России», — сказал Кабелла.

Футболист стал игроком «Краснодара» в 2019 году, перейдя из «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кабелла провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.