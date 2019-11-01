«Ну и что?» Ролик «Арсенала» перед матчами с топ-клубами РПЛ

Официальный Youtube-канал «Арсенала» опубликовал видео, посвященное предстоящим матчам против «Спартака», «Зенита» (Тула, 10 ноября), «Краснодара» (Тула, 24 ноября), ЦСКА (Москва, 2 декабря) и «Локомотива» (Тула, 6 декабря). Ролик вышел под названием «Ну и что?».

«Многие из вас скажут: «Не выиграли у «Урала», а теперь игры с топовыми клубами». На это мы вам ответим: «Ну и что?» — говорится в видео «Арсенала».

Матч 15-го тура туляков против «Спартака» пройдет 4 ноября.

«Арсенал» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Игоря Черевченко проиграла «Уралу» (2:2, 4-5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.