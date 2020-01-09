Новый «Рубин», Солтмурад Бакаев, возвращение Кокорина и Малкома. Первый футбольный live 2020-го
13:55
Сегодня, 9 января, с 14.15 до 15.15 в YouTube пройдет live обозревателей «СЭ» Константина Алексеева и Вячеслава Короткина.
Главные темы эфира:
— новый «Рубин» — как это будет
— Солтмурад Бакаев покинет «Спартак» — в чем причины
— какой нападающий нужен ЦСКА
— что ждать весной от «Динамо»
— Кокорин и Малком — как они помогут «Зениту»
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