Новый «Рубин», Солтмурад Бакаев, возвращение Кокорина и Малкома. Первый футбольный live 2020-го

Сегодня, 9 января, с 14.15 до 15.15 в YouTube пройдет live обозревателей «СЭ» Константина Алексеева и Вячеслава Короткина.

Главные темы эфира:

— новый «Рубин» — как это будет

— Солтмурад Бакаев покинет «Спартак» — в чем причины

— какой нападающий нужен ЦСКА

— что ждать весной от «Динамо»

— Кокорин и Малком — как они помогут «Зениту»

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