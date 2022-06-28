Новый главный тренер «Динамо» поддержал идею возможного трансфера Баринова

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович положительно отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и одобрил потенциальную сделку, утверждает «Чемпионат».

Однако пока московский клуб не делал официального предложения «Локомотиву» по 25-летнему хавбеку.

Потенциальная сумма трансфера может составить 6 миллионов евро. Столько бело-голубые готовы предложить за Баринова, у которого через год истекает контракт с «Локомотивом».

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.