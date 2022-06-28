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Новый главный тренер «Динамо» поддержал идею возможного трансфера Баринова

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович положительно отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и одобрил потенциальную сделку, утверждает «Чемпионат».

Однако пока московский клуб не делал официального предложения «Локомотиву» по 25-летнему хавбеку.

Потенциальная сумма трансфера может составить 6 миллионов евро. Столько бело-голубые готовы предложить за Баринова, у которого через год истекает контракт с «Локомотивом».

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4739673-glavnyj-trener-dinamo-odobril-transfer-barinova-klub-gotov-zaplatit-za-igroka-eur-6-mln.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дмитрий Баринов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Славиша Йоканович
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