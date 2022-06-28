«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче. Встреча проходила в формате три тайма по 45 минут

«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в товарищеском матче.

Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Игра проходила в формате три тайма по 45 минут.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Камиль Муллин и Джоэль Фамейе, а также защитник Георгий Зотов. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник казанцев Александр Ломовицкий.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Рубин» — «Крылья Советов» — 3:1 (2:0)

Голы: Муллин, 9 (1:0). Фамейе, 40 (2:0). Зотов, 107 (3:0). Ломовицкий, 131 — в свои ворота (3:1).

«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46. Фролов, 90), Солдатенков, Гапонов (Барач, 46), Горшков (Якуба, 46), Бейл (Гудков, 90), Витюгов (Ежов, 46. Тепляков, 90), Липовой (Костанца, 28. Герчиков, 90), Пиняев (Глушенков, 46. Салтыков, 90), Иванисеня (Соколов, 46. Великородный, 69), Цыпченко (Коваленко, 46. Хлусов, 90), Арустамян.

Предупреждения: Мусаев, 42. Бакаев, 82. Нижегородов, 84.

28 июня. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».