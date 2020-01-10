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Новый глава российских судей уточнил, как произносится его фамилия

12:57
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Исходя из того, что существуют различия в произношении и написании фамилии Виктора Кашшаи, мы обратились к самому главе департамента судейства РФС, чтобы выяснить, какой вариант он использует.

— Я произношу свою фамилию с глубоким «а», но не с «о», — ответил обозревателю «СЭ» венгерский арбитр, недавно завершивший судейскую карьеру.

Учитывая это, мы в нашем издании будем применять вариант написания через «а» (Кашшаи), а не через «о» (Кошшои). (Александр Бобров)?

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