Новым спортивным директором «Оренбурга» может стать вице-президент клуба Дегтярев

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» рассматривает несколько вариантов решения проблемы, связанной с дисквалификацией бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Андреева. Одним из них является приглашение нового специалиста на данную должность. Однако в клубе склоняются к варианту, что функции спортивного директора будут перераспределены внутри клуба, а основная их часть будет возложена на вице-президента Игоря Дегтярева.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что клуб продолжает изучать вопрос замещения дисквалифицированного ранее Андреева.

«Окончательное решение пока не принято. Вопрос находится в стадии изучения и проработки», — сказал Еремякин «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

2 сентября стало известно об отставке Андреева.