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Сегодня, 13:00

Романцев — о Станковиче: «Настоящий мужик»

Александр Львов
Обозреватель
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал работу Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

— В этом сезоне — особенно после матча в Питере — все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

— Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик! — сказал Романцев.

Деян Станкович и Олег Романцев. «За такой «Спартак» хочется болеть. Станкович — мужик!» Романцев — о Соболеве, Дзюбе и конкурентах «Зенита»

Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

После семи туров чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче московская команда сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.

Деян Станкович
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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 - : -
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