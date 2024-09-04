Романцев — о Станковиче: «Настоящий мужик»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал работу Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

— В этом сезоне — особенно после матча в Питере — все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

— Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик! — сказал Романцев.

Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

После семи туров чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче московская команда сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.